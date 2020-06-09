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Заря использовала экспресс-тесты из гуманитарки фонда Ахметова, – ТаТоТаке

17:45 63 Читати українською
Заря использовала экспресс-тесты из гуманитарки фонда Ахметова, – ТаТоТаке
Тестирование игроков / Сайт Зари

История с тестированием Зари на коронавирус перед матчем против Колоса дополняется подозрительными подробностями.

13’ Владислав Кабаев
 
Олег Кожушко 65’
13’ Владислав Кабаев
65’ Олег Кожушко

"Интересная деталь о тестировании Зари. На фото, которые выставил официальный сайт клуба, заметно, что это не просто экспресс-тесты. Два месяца назад Фонд Рината Ахметова "Поможем" передал медицинским учреждениям Запорожской области 30 тысяч таких тестов – с собственными наклейками на упаковке.

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Эти тесты – гуманитарка, их нет в продаже. То есть Заря не просто сэкономила, отказавшись делать ПЦР-тесты, она еще и воспользовалась помощью, которая предназначалась людям, не имеющим возможности заплатить за тесты. Если же клиника продала эти тесты Заре – тогда большие вопросы к ней", – говорится в публикации ТаТоТаке на официальной странице в Facebook.

Напомним, из-за сомнений по тестированию луганчан матч против Колоса был под угрозой срыва. Команды все же вышли на поле, Заря одержала победу и вырвалась на второе место, опережая Динамо по дополнительным показателям.

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Теги
коронавирус ТаТоТаке Заря - Колос Заря Заря Ринат Ахметов
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