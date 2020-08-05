Скрипник остается в Заре – гендир луганчан однозначно высказался по поводу скандала с СК Днепр-1

"Хочу опровергнуть все слухи по изменению тренерского штаба. Главным тренером команды был и есть Виктор Анатольевич Скрипник. Помощники его тоже работают на своих же местах, как и раньше. Много было разных слухов, но они так и остались слухами.

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Могу официально заявить, если к нашему действующему футболисту или тренеру, который официально находится у нас на контракте появляется интерес со стороны другого клуба, то нам заблаговременно должно прийти официальное письмо с предложением от этого клуба. После этого начинаются переговоры. Такие переговоры были проведены нами, например, с Евгением Чеберко и Богданом Михайличенко. Все происходило официально по согласованной процедуре.

Официальное письмо от СК Днепр-1 относительно перехода Виктора Скрипника не поступало. Все остальное – слухи.

Официально скажу, что ФК Заря не подписывал никакого контракта с Александром Бабичем и другими тренерами. Это тоже только слухи. В завершение скажу, что у Виктора Скрипника действующий контракт с Зарей до июня 2022 года, то есть, еще два года", – цитирует Оганова официальный сайт клуба.

Напомним, по информации СМИ, Виктор Скрипник был близок к переходу на пост наставника СК Днепр-1, но на финальной стадии переговоры сорвались.

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