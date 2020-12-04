Днепряне стали еще одним представителем украинской Премьер-лиги, в котором разгорелась опасная болезнь.

Пандемия коронавируса добрался и до СК Днепр-1 – около 20 игроков и представителей тренерского штаба заболели COVID-19.

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По информации fcdnipro.com, клуб обратился в УПЛ с просьбой перенести матч 12-го тура против Зари, однако получил отказ.

К слову, днепряне занимают 12 место в чемпионате Украины, имея в активе лишь 8 очков после 11 сыгранных матчей.

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