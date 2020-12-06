Полузащитник Миная Анатолий Нуриев попал в сферу интересов СК Днепр-1, сообщает канал "Футбол".

Шахтер – Минай – 5:1 – видео голов и обзор матча

О возможном уходе из команды 24-летнего игрока намекнул и главный тренер закарпатцев Василий Кобин: "Он – лидер нашей команды. Это человек с характером. Я думаю, что он долго у нас не задержится. Он может усилить амбициозные команды. Он уверен в себе, потому что чувствует лидерские качества. Если по нему будут предложения, то мы будем его отпускать".

Напомним, в матче 12-го тура против Шахтера именно Нуриев стал одновременно главным героем и антигероем поединка – полузащитник сначала забил со штрафного, а потом не смог реализовать пенальти. К слову, Минай в этом поединке уступил со счетом 1:5 и с 9-ю пунктами занимает 11-ю строчку турнирной таблицы УПЛ.

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