Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко оценил шансы луганской Зари на выход в групповой этап Лиги Европы после разгромного поражения от Рапида.

"Луганчане сами загнали себя в угол. Ведь в Вене могли забивать и при ничейном счете, и когда уступали 0:1. В Запорожье очень многое будет зависеть от того, удастся ли подопечным Виктора Скрипника забить быстрый гол.

Заря – Рапид Вена: анонс ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы

Заря – атакующая, скоростная команда, и если в дебюте все сложится удачно, то еще может спастись. Если только защитники не начудять, как это было в Вене", – поделился Гецко в интервью meta-ratings.

Напомним, Заря в первой встрече крупно проиграла (0:3). Матч плей-офф ЛЕ состоится в Запорожье уже сегодня, 26 августа, начало в 19:30.

Рапид разгромил Зарю в плей-офф квалификации ЛЕ: фиаско атаки "мужиков", проблемы под прессингом и приговор для УПЛ