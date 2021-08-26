Заря ни разу в своей истории не проходила отбор в Лигу Европы. Команде всегда не везло с соперниками – в основном, в пару попадали представители топ-5 лиг, с которыми даже 3-4 забитых гола не гарантировали победы. Казалось, что печальная традиция будет сломана в этом сезоне, ведь жребий в плей-офф квалификации свел "мужиков" с Рапидом. Этот коллектив ужасно начал чемпионат Австрии, выиграв один матч из четырех. Да и сама австрийская лига не сильнее УПЛ (хотя она и держится выше УПЛ в рейтинге УЕФА).

Заря – Рапид: Скрипник завидует фанатам, которые посетят матч Лиги Европы в Запорожье

Поединок в Вене показал, что Рапид действительно стоит бояться. Подопечные Дитмара Кюбауера плохо держали мяч, пропустили минимум 6 голевых моментов и мало что создали у чужих ворот – но в итоге все завершилось их победой со счетом 3:0. Шок. Причем команде даже не приходилось что-то выдумывать, ведь Заря сама подарила сопернику разгром. Первый гол прилетел в результате обрезки Шевченко при выносе, второй пришел после удара от ворот и ошибки Имерекова под давлением, а перед третьим Жунинью потерял мяч на ровном месте. Кроме этих эпизодов, у венцев можно вспомнить максимум 1-2 удара.

Обидно, ведь луганчане реально крушили соперника. Матч был просто создан для Зари – Рапид быстро терял мяч под прессингом, давал кучу пространства и плохо оборонялся 1-в-1 в собственной штрафной. Еще более досадным является тот факт, что моменты были упущены не из-за невезения, а из-за технического брака. О каких голах можно говорить, когда при обыгрыше голкипера Сайядманеш не бил в пустые ворота, а слегка катил щечкой едва не поперек поля. Голкиперу австрийцев реально вступить в игру пришлось всего несколько раз.

После такого украинские болельщики дружно "похоронили" Зарю, хотя с таким Рапидом можно камбечить и после 0:3. По интервью футболистов было заметно, что команда верит в чудо, а в первом тайме матча с Мариуполем она еще и делом доказала готовность крушить оппонентов – в первые полчаса "мужики" вели со счетом 3:0. Впрочем, после перерыва все завершилось тремя пропущенными мячами и нервной победой со счетом 4:3.

Из плюсов можно отметить отсутствие явных привозов, как в Вене, но пропускать трижды от детского сада для команды - претендента на Лигу Европы недопустимо. Именно поэтому на душе тревожно – с таким футболом спасти матч против Рапида будет практически нереально.

Австрийцы же на выходных тоже устроили голевую феерию, разгромив Род со счетом 3:0. При этом венский коллектив сумел выйти на третью позицию в чемпионате, держась всего в трех очках от Штурма. Словом, настроение у подопечных Дитмара Кюбауера прекрасное, но сегодня им придется выдержать шквал атак Зари. Впрочем, с гандикапом в три гола его пережить проще. Тем более, что сегодня точно не нужно раскрываться лишний раз.

Кадровая ситуация

Травмированные: Штребингер (Рапид; под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Заря – Рапид Вена

Заря: Шевченко – Хомченовский, Вернидуб, Имереков, Рейс – Назарина – Кабаев, Булеца, Кочергин – Гладкий, Шахаб

Рапид Вена: Гартлер – Шик, Граймль, Хофманн, Уллман – Петрович, Граховац – Аразе, Фунтас, Грюлль – Кара

Прогноз "Футбол 24" – 2: 2

Поединок в Вене показал, что Заря по большинству параметров или сильнее Рапида, или равна ему. Луганчане качественно прессингуют и гораздо быстрее доводят мяч до штрафной, а оборона венцев позволяет слишком много. "Мужики" чудом не забили в первой встрече, но сегодня регрессия к среднему должна помочь команде. Заря уже чисто статистически заслуживает несколько забитых голов – и вряд ли австрийцы за неделю научились обороняться лучше.

Впрочем, в проход "наших" почему-то совсем не верится. Во-первых, Рапид может спокойно сесть в "автобус" – а у Зари всегда были проблемы с такими соперниками. Во-вторых, оборона "мужиков" не лучшим образом действует под давлением, допуская необязательные ошибки, а сегодня команде еще и придется раскрываться. Между тем, венцы в контратаках разрывали Зарю, проявив хорошие идеи при завершении ударных эпизодов и шикарно их реализуя. Фактически, дома австрийцы забили три гола из трех моментов.

Можно было бы списать этот факт не невезение, но уже через несколько дней "трешку" в ворота подопечных Виктора Скрипника положил Мариуполь. Мариуполь, Карл! Это команда, средний возраст которой составляет 19,5 лет. После такого поверить в отсутствие голов в ворота Шевченко невозможно.

Заре будет невероятно трудно отыграть три гола, а выйти в ничью из четырех просто нереально. Сегодня точно будет много забитых мячей, но на выход "мужиков" в групповой этап ставить не рекомендуется. Не потянут.

Рапид разгромил Зарю в плей-офф квалификации ЛЕ: фиаско атаки "мужиков", проблемы под прессингом и приговор для УПЛ