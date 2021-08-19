Заря ни разу в своей истории не проходила квалификацию в Лигу Европы, но луганчанам и со жребием не везло – он постоянно сводил их с представителями топ-чемпионатов. В этом же году выпал шанс сломать традицию, ведь в соперники выпал венский Рапид. Чемпионат Австрии в принципе по уровню не сильнее УПЛ, а "зелено-белые" еще и начали его ужасно, получив всего одну победу в четырех матчах. Правда, у "мужиков" старт сезона оказался аналогичным.

Матчи с болельщиками всегда по-своему атмосферны. pic.twitter.com/ObJNjsyj9g — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 19, 2021

Австрийские коллективы славятся качественным прессингом, однако подопечные Виктора Скрипника достаточно быстро продемонстрировали свое превосходство в этом компоненте. Рапид допускал огромное количество потерь на всех участках поля, не создав ни одной интересной атаки в первые полчаса, а Заря разрывала венцев на контратаках. К 25-й минуте гости могли открывать счет трижды: Кочергин врывался на правый край штрафной и пробил под перекладину (Штребингер парировал), Сайядманеш попал в защитника после выхода один на один с обыгрышем вратаря, а Громов метров с 20-ти стрелял в руки голкипера.

Казалось, что скоро венцы глотнут гол, но на 29-й минуте луганчане неожиданно сами его подарили сопернику. Точнее, его подарил Шевченко, который неудачно вынес мяч – его сразу же перевели на Фунтаса, а тот, промелькнув мимо центрбеков, нанес удар в левый нижний угол. 1:0! Шок.

Нельзя сказать, что Заря после пропущенного гола расклеилась. Луганчане все так же здорово перехватывали и отбирали мячи на чужой половине поля, неплохо продвигали мяч на дриблинге и в целом работали быстрее и изобретательнее – впрочем, ни одного момента до перерыва команда так и не создала. Рапид также ничего интересного не придумал, если не вспоминать о слабом ударе головой в исполнении Грюлля после углового. В итоге, футболисты отправились отдыхать при минимальном преимуществе венского коллектива.

В начале второго тайма Рапид мог забить второй гол в результате дальнего выстрела Аразе с правого фланга. Шевченко перевел мяч над перекладиной, а Заря уже через две минуты ответила стандартом, удар с которого пришелся в стенку – отскок же прилетел в центр штрафной на Сайядманеша. Иранец мощно пробил с минимального расстояния, однако сфера прошла над воротами! На 56-й же минуте сравнять счет мог Имереков, который замыкал подачу с углового, но его удар головой прошел над каркасом ворот!

В середине тайма оборона венцев трещала по швам. Так, на 62-й минуте Громов раскачал Хофманна и пробил из пределов штрафной в руки Штребингеру, а на 63-й Сайядманеш мощно выстрелил с дальней дистанции – мимо правой штанги! Еще через три минуты свежий Шахаб расшатал Стойковича на левом краю штрафной и нанес удар в дальний угол, но Граймль успел подправить мяч мимо ворот. Наконец, на 73-й минуте Кабаев вошел на границу вратарской и пробил прямо в голкипера, а Фаворов едва не замкнул отскок.

Рапид ничем не отвечал до 77-й минуты, когда на правый фланг штрафной ворвался Араз. В завершении эпизода вингер выстрелил под ближнюю штангу, однако Шевченко спас Зарю. К сожалению, этот момент оказался прелюдией к взятию ворот "мужиков": уже на 78-й Кара откликнулся на вынос с собственной половины, легко обошел Имерекова и пробил точно в левый нижний угол – 2:0.

Заря могла сократить отставание через три минуты в результате красивого обводного удара Кочергина в правую девятку. Штребингер парировал его, а Рапид быстро наказал подопечных Виктора Скрипника за расточительность. Обидно, ведь луганчане привезли гол сами себе: Жунинью на ровном месте потерял мяч на своей половине поля, после чего соперник выполнил подачу в штрафную – Грюлль же, оторвавшись от Вернидуба, расстрелял ворота. 3:0. Катастрофа.

Именно с этим счётом матч и подошел к концу. Рапид празднует разгром благодаря детским ошибкам Зари, но у луганчан ещё остаётся ответная встреча. Его проведут через неделю в Запорожье.