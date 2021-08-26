Екс-форвард збірної України Іван Гецко оцінив шанси луганської Зорі на вихід до групового етапу Ліги Європи після розгромної поразки від Рапіда.

"Луганці самі загнали себе в кут. Адже у Відні могли забивати і за нічийного рахунку, і коли поступалися 0:1. У Запоріжжі дуже багато буде залежати від того чи вдасться підопічним Віктора Скрипника забити швидкий гол.

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Зоря – атакувальна, швидкісна команда, і якщо в дебюті все складеться вдало, то ще може врятуватися. Якщо тільки захисники не начудять, як це було у Відні", – поділився Гецко в інтерв'ю meta-ratings.

Нагадаємо, Зоря у першій зустрічі розгромно програла (0:3). Матч-відповідь плей-офф ЛЄ відбудеться у Запоріжжі вже сьогодні, 26 серпня, початок о 19:30.

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