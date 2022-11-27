Луганчане и закарпатцы встречаются в 15-м туре чемпионата Украины. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Заря в случае успеха в матче с Минаем сможет обойти Динамо и подняться в турнирной таблице УПЛ на чистую третью строчку. Луганчане после успешной четырехматчевой серии немного притормозили, продемонстрировав в трех последних матчах полное разнообразие результатов (поражение, ничья и победа).

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Причем три очка в последнем поединке подопечные Патрика ван Леувена взяли в дуэли с сверхпринципиальным соперником – Александрией, которую одолели более чем убедительно (4:1). Минай в двух крайних играх не проигрывает – ничья с Рухом (1:1) и победа над Металлистом (1:0) подняли "лис" на одиннадцатую строчку и должны придать уверенности команде Владимира Шарана.

Матч, как и онлайн-трансляция Заря – Минай на "Футбол 24", стартует в 14:00. Где смотреть матч Заря – Минай онлайн? Поединок уже традиционно будет транслировать Football Hub на своей YouTube странице.

Стартовые составы

Заря: Мацапура – Бутко, Имереков, Данченко, Кирюханцев – Чурко, Батагов, Бражко, Булеца, Мишнёв – Русин

Минай: Бандура – Трубочкин, Немчанинов, Дмитрук – Горин, Витенчук, Хахлёв, Воробчак, Кулиев, Твердохлеб – Вишневский