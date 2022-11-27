Заря – Минай

Заря стартовала в нынешнем розыгрыше УПЛ с трех побед, чтобы потом серьезно забуксовать. Луганчанам серьезно не хватало сбалансированности и стабильности, а долго держаться на одной только сверхрезультативности было невозможно. Апофеозом кризиса стал разгром от СК Днепра-1 в начале октября, после которого команда словно проснулась. За последние семь туров подопечные Патрика ван Леувена выиграли 5 раз и расписали одну ничью – с Шахтером.

Осечка с Ингульцом не повлияла на прогресс Зари, который неделю назад вылился в разгром Александрии. В матче за третье место "черно-белые" уничтожили мощного соперника, забив 4 гола за 12 минут – и это было по игре. Благодаря данному успеху, а также вчерашней осечке Динамо, луганчане получили шанс зазимовать в топ-3 УПЛ, выбросив киевлян за ее пределы. Впрочем, для этого необходимо победить в следующих двух поединках.

В первом из них придется побороться с Минаем. Команда Владимира Шарана после победы над Металлистом в предыдущем туре наконец покинула четверку аутсайдеров, хотя отрыв от нее составляет всего одно очко. Нельзя сказать, что команда заслужила на что-то лучшее – "лисы", согласно таблице ожидаемых показателей, недобрали всего два зачетных балла, держась на той же 11-й позиции.

Закарпатцы стараются играть в качественно организованный футбол. Когда все игроки в строю, Минай выглядит симпатично и неудобно для соперника, однако потеря хотя бы одного лидера болезненно бьет по эффективности – а она и так невысокая. При всех своих достоинствах, подопечные Владимира Шарана выиграли всего три матча и одержали всего три победы, а за 13 матчей удалось забить только 9 голов. Впрочем, сейчас у коллектива никаких проблем с кадрами нет.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шахов (Заря)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Заря – Минай

Заря: Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Бутко – Бражко – Кирюханцев, Чурко, Булеца, Мишнев – Антюх

Минай: Бандура – Дмитрук, Горин, Немчанинов, Трубочкин – Витенчук, Хахлев – Воробчак, Твердохлеб, Кулиев – Вишневский

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Заря – безусловный фаворит. Команда Патрика ван Леувена в течение длительного отрезка чемпионата конвертирует хорошие статистические показатели в заслуженные победы. Где-то луганчанам тяжелее, где-то легче, но преимущество в классе и тактических возможностях заметно даже на фоне Вереса и Александрии.

Минай в теории способен создать проблемы, затянув соперника в вязкую силовую борьбу. Впрочем, "лисы" не уникальны в этом стремлении – а подопечные Патрика ван Леувена били и более неприятных оппонентов. Возможно, Заря сегодня пропустит гол (оборона остается уязвимым местом "черно-белых"), но логика подсказывает ставить на победу луганчан.

Львов – Колос

Львов долго сопротивлялся неотвратимой судьбе. Имея одну из слабейших кадровых комплектаций и стартовав в сезоне на тур позже ("горожане" не успели собрать команду), подопечные Олега Дулуба отчаянно цеплялись за выживание в УПЛ. Команда работала в пятерке защитников и демонстрировала наличие мысли в своем футболе – по ожидаемым очкам она даже сейчас держится над четверкой аутсайдеров.

Впрочем, победа над Рухом в начале ноября стала только второй в сезоне. Тогда же были забиты 8-й и 9-й голы Львова. После этого "сине-золотые" развалились, без шансов сгорев Черноморцу с Ингульцом и упав на дно турнирной таблицы. То, от чего убегали все лето и осень, закономерно настигло команду.

Подняться из зоны вылета до весны уже не получится, однако в борьбе за выживание еще не все потеряно. До подъема из четверки аутсайдеров "горожанам" пока не хватает всего четырех очков – но отставание до конца года может и увеличиться. Именно поэтому подопечным Олега Дулуба нужна только победа над Колосом. Любой ценой.

Благо, ковалевцы совсем расклеились. Да, недавно они удержали нулевую ничью с Динамо, однако "хлеборобы" не сделали чего-то интересного в тактическом плане – они просто отсиделись в "автобусе" (для набора очков в матче с "бело-синими" этого сейчас достаточно). В целом же конец года для подопечных Ярослава Вишняка выглядит ужасно – команда потерпела три поражения в последних четырех турах, набрав одно очко.

Конкретно на этом отрезке чемпионата Колос мог добыть больше, но в целом ситуация печальная. Имея одну из лучших кадровых комплектаций в лиге, ковалевцы идут девятыми в таблице – как по ожидаемым очкам, так и по реальным. Коллектив совсем никакой при прессинге, в единоборствах "хлеборобы" тоже одни из худших, а с продвижением мяча все совсем печально.

Что и говорить, когда у столь мощного состава всего 4 победы и 11 голов (при 16 пропущенных) за 13 матчей. Всплеск на старте сезона, когда ковалевцы вскарабкались на первую позицию, оказался случайным. Тем не менее, потенциал у Колоса все равно значительно выше, чем у нынешнего Львова, поэтому "горожанам" будет очень трудно.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Грисьо – Золотов

Ориентировочные составы на матч Львов – Колос

Львов: Ильющенков – Микитюк, Васильев, Муравский – Полегенько, Крушинский, Шишка, Мильченко – Бойко - Ныч, Бугай

Колос: Волынец – Зозуля, Новак, Чоботенко, Черноморец – Милько, Ориховский – Ильин, Мякушко, Болбат – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Веры в какой-то перформанс Колоса нет. Подопечные Ярослава Вишняка выглядят очень слабо, однако львовяне сейчас могут только мечтать о проблемах ковалевцев. В последних двух турах они проиграли аутсайдерам, почти ничего не создав.

Впрочем, Ингулец и Черноморец имеют относительно хороший прессинг (а у петровцев был еще и сырой газон). У Колоса его нет, поэтому "горожанам" будет дышаться легче. Между тем, команда Олега Дулуба совсем не безнадежна в плане тактики и организации игры, да и по ожидаемым очкам она не сильно отстает от Колоса. Именно поэтому мы попробуем рискнуть – ставим на ничью.

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