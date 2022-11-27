Луганці та закарпатці зустрічаються у 15-му турі чемпіонату України. Склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку дивіться на "Футбол 24".

Зоря у разі успіху в матчі з Минаєм зможе обійти Динамо і піднятись у турнірній таблиці УПЛ на чисту третю сходинку. Луганці після успішної чотириматчевої серії трохи пригальмували, продемонструвавши у трьох останніх матчах повне розмаїття результатів (поразка, нічия та перемога).

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При чому три очки в останньому поєдинку підопічні Патріка ван Леувена взяли у дуелі з надпринциповим суперником – Олександрією, яку здолали більш ніж переконливо (4:1). Минай у двох крайніх іграх не програє – нічия з Рухом (1:1) і перемога над Металістом (1:0) підняли "лисів" на одинадцяту сходинку і мають додати впевненості команді Володимира Шарана.

Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Минай на "Футбол 24", стартує о 14:00. Де дивитися матч Зоря – Минай онлайн? Поєдинок вже традиційно транслюватиме Football Hub на своїй YouTube-сторінці.

Стартові склади

Зоря: Мацапура – Бутко, Імереков, Данченко, Кирюханцев – Чурко, Батагов, Бражко, Булеца, Мишньов – Русин

Минай: Бандура – Трубочкін, Нємчанінов, Дмитрук – Горін, Вітенчук, Хахльов, Воробчак, Кулієв, Твердохліб – Вишневський