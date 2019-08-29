Заря – Эспаньол: послематчевая пресс-конференция Виктора Скрипника

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал ничью против Эспаньола в квалификационном раунде Лиги Европы.

"Во-первых, хочу поздравить команду Эспаньол с выходом в групповой этап. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли сегодня поддержать команду. Это действительно было круто – играть при таких трибунах. И в то же время хочется принести извинения, что мы, возможно, не оправдали таких больших надежд. Но я не могу бросить камень в сторону моей команды, она сегодня все силы отдала на поле, и я ее поблагодарил после игры.

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У нас еще длинный сезон, у нас еще много хороших игр, тяжелых игр. Одна из них – уже через три дня, и очень хочется быстрее к ней подготовиться. И этот пыл, который сегодня был у моей команды, не первый тайм, как это было в Испании, а почти всю игру – вот это хочется снова увидеть.

Хочется завтра прийти на работу снова с этими ребятами, общаться, работать. В последнее время это действительно хорошая команда, одна семья у нас, и это многого стоит для меня лично. Потому что я за этим и приходил, за этими эмоциями в Украине. Потому что я знаю наш характер украинский, сегодня мы его показали.

При всем уважении к нашему сопернику, те молодые ребята, которые сегодня вышли, не испугались, играли на победу. Ошибки – они везде есть и всегда будут. Главное – как эти ошибки исправлять, показывать реакцию.

Сегодня Эспаньол забил, и ему нужно было много не пропускать. Они закрывались, моя команда играла впереди. Хочется много забивать, мало пропускать. Но тем и прекрасен футбол, что он непредсказуем", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

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