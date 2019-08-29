Зоря – Еспаньйол: післяматчева прес-конференція Віктора Скрипника

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував нічию проти Еспаньйола у кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

"По-перше, хочу привітати команду Еспаньйол з виходом у груповий етап. Хочу подякувати всім уболівальникам, які прийшли сьогодні підтримати команду. Це дійсно було круто – грати при таких трибунах. І хочеться попросити вибачення, що ми, можливо, не виправдали таких великих надій. Але я не можу кинути камінь в бік моєї команди, вона сьогодні всі сили віддала на полі, і я їй подякував після гри.

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У нас ще довгий сезон, у нас ще багато хороших ігор, важких ігор. Одна з них – вже через три дні, і дуже хочеться швидше до неї підготуватися. І цей запал, який сьогодні був у моєї команди, не перший тайм, як це було в Іспанії, а майже всю гру – ось це хочеться знову побачити.

Хочеться завтра прийти на роботу знову з цими хлопцями, спілкуватися, працювати. Останнім часом це дійсно хороша команда, одна сім'я у нас, і це багато що означає для мене особисто. Тому що я за цим і приходив, за цими емоціями в Україні. Тому що я знаю наш характер український, сьогодні ми його показали.

При всій повазі до нашого суперника, ті молоді хлопці, які сьогодні вийшли, не злякалися, грали на перемогу. Помилки – вони скрізь є і завжди будуть. Головне – як ці помилки виправляти, показувати реакцію.

Сьогодні Еспаньйол забив, і йому треба було багато не пропустити. Вони закривалися, моя команда грала попереду. Хочеться багато забивати, мало пропускати. Але тим і прекрасний футбол, що він непередбачуваний", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

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