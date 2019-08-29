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ЗОРЯ - ЕСПАНЬЙОЛ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР

Зоря не переграла Еспаньйол у шаленому матчі та вилетіла з Ліги Європи – голів динамівців не вистачило

21:50 3158 Читать на русском
Зоря не переграла Еспаньйол у шаленому матчі та вилетіла з Ліги Європи – голів динамівців не вистачило
Зоря – Еспаньйол: рахунок та огляд матчу плей-офф Ліги Європи 29 серпня 2019

Зоря розійшлася бойовим миром з Еспаньйоло 2:2 у вирішальній грі за право кваліфікуватися в ЛЄ 2019/20. Рахунок та огляд матчу плей-офф Ліги Європи читайте на "Футбол 24".

54’ Богдан Лєднєв
78’ Назарій Русин
 
Факундо Феррейра 34’
Матіас Варгас 62’
34’ Факундо Феррейра
54’ Богдан Лєднєв
62’ Матіас Варгас
78’ Назарій Русин

Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Еспаньйол на "Футбол 24", стартував о 20:00 за київським часом. У першій зустрічі каталонці здобули вольову перемогу 3:1, відтак команді Скрипника потрібно було перемагати як мінімум з різницею у 2 м'ячі, але пропустити можна не більше гола. Зоря після цієї поразки повернулась на переможний шлях і 3-є місце в УПЛ, обігравши Карпати на виїзді 1:0. Еспаньйол до сьогодні виграв усі свої матчі кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Більше того, "папуги" щоразу забивали усім суперникам мінімум 3 голи, але в чемпіонаті Іспанії не спромоглися бодай раз відзначитися взяттям воріт – 1 бал за 2 тури.

Зоря – Еспаньйол: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги Європи

Як і у попередній грі, Зоря класно почала. Кочергін дальнім ударом майже прошив Дієго Лопеса. Круглий ковзнув поміж його ніг, але екс-голкіпер Реала встиг зупинити його на самій лінії воріт. Іванісеня пробив не дуже влучно, після чого кіпер Еспаньйола подарував м'яч Громову. Артем погарячкував і не зміг переграти Лопеса. Неймовірний пресинг Зорі поблизу штрафного гостей дає свої плоди. але не результат. Громов якимсь дивом не замикає простріл Тимчика, а Лєднєв на добиванні схибив. У перші 16 хвилин 5:0 за ударами, 2:0 за влучними на користь Зорі.

Зоря – Еспаньйол – відео голів

Будківський після подачі зі штрафного виграв верхову боротьбу, але пробивав з кількох метрів поганенько – прямо в руки Лопесу. Чеберко не дав Дардеру вирватись на вбивчу ударну позицію, блискуче зігравши у відборі. Натяк на перший момент Еспаньйола лише на 24-й хвилині. Хомченовський красиво прокинув опонента на лівому фланзі, однак Громов з меж воротарського не зумів замкнути націлений простріл. Ну, як же так, Артеме? Уже не вперше це з ним.

Перший же нормальний удар Еспаньйола на 34-й шокував Славутич Арену. Подача Дардера з кута поля, Факундо Феррейра переграв на другому поверсі Громова. Снаряд від стійки залетів у ворота. І тепер потрібно забивати 3 голи, щоб бодай перевести гру в овертайм. Кочергін завдає 9-го удару і заробляє кутовий. Михайліченко фінтом прибрав суперника, змістився в центр і пробив під поперечину. Лопес дуже холоднокровно взяв цей удар. Лише під завісу першого тайму каталонський клуб дещо заспокоїв гру і прибрав володіння до своїх ніг.

Майже відразу після перерви Лєднєв подав на Будківського – Лопес перевів м'яч над поперечиною. Феррейра знову дуже грубо зіграв, але румунський суддя не дає хоча б жовтої. У першому таймі екс-форвард Шахтаря бив по ногах гравців Зорі, а тепер відмахнувся від Лєднава. Так можна, виявляється? Уже 14:2 рахунок за ударами, але що з того, якщо бажання гравців Зорі на завершальній стадії перевищує майстерність.

Та не все так просто у нас. Господарі зрівнюють на 54-й. Будківський пресингує Лопеса, Хомченовский виграє другий поверх. Лєднєв підхопив, ефектно обіграв захисника і пройшов у штрафний, з меж якого прошив нарешті колишнього воротаря Реала. Отакі ось таланти київського Динамо грають в оренді за Зорю! І знову пропускає Зоря на рівному місці. Це молодіжний чемпіон Європи-2019 Рока класним розрізним пасом на межі офсайду покарав господарів за провал у центральній зоні, а Варгас, як і в першому матчі, впевнено реалізував гольовий момент.

Русин замінив Громова, а Юрченко – Лєднєва. Саме Назарій змарнував момент після ідеального пасу Хомченовського з лівого флангу. У дотик пробив ще один орендований динамівець поруч зі стійкою, а міг би і прийняти. Кочергін після тривалого розіграшу вистрілив здалеку. Русин показує свою магію, передаючи черговий привіт Хацкевичу. Назарій хитнув опонента, пройшов на швидкості одного Лопеса і прошив ударом у дальній кут іншого.

Хомченовський, якого Скрипник дарма не випустив в Іспанії, тим часом оформив дубль асистів. Еспаньйол же знову захопив ініціативу. Важко Зорі пресингувати технічних каталонців. Кілька ударів бере Шевченко, покращуючи статистику своїх сейвів. У Тимчика судоми – дається взнаки, що довелося побігати на останніх хвилинах без м'яча. Якимсь дивом Еспаньйол уникнув поразки і йде далі за сумою голів 5:3.

Зоря переважала іспанців у всьому, крім фолів і карток: 23:6 за ударами, 9:3 за влучаннями у площину воріт, 6:2 за кутовими і навіть 52:48 у відсотку володіння м'ячем. Однак привид з минулого, який зветься Факундо Феррейра, знову забив, а команда екс-"гірника" продемонструвала просто вбивчу ефективність моментів.

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