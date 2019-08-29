Зоря не переграла Еспаньйол у шаленому матчі та вилетіла з Ліги Європи – голів динамівців не вистачило

Зоря розійшлася бойовим миром з Еспаньйоло 2:2 у вирішальній грі за право кваліфікуватися в ЛЄ 2019/20. Рахунок та огляд матчу плей-офф Ліги Європи читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Еспаньйол на "Футбол 24", стартував о 20:00 за київським часом. У першій зустрічі каталонці здобули вольову перемогу 3:1, відтак команді Скрипника потрібно було перемагати як мінімум з різницею у 2 м'ячі, але пропустити можна не більше гола. Зоря після цієї поразки повернулась на переможний шлях і 3-є місце в УПЛ, обігравши Карпати на виїзді 1:0. Еспаньйол до сьогодні виграв усі свої матчі кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Більше того, "папуги" щоразу забивали усім суперникам мінімум 3 голи, але в чемпіонаті Іспанії не спромоглися бодай раз відзначитися взяттям воріт – 1 бал за 2 тури.

Зоря – Еспаньйол: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги Європи

Як і у попередній грі, Зоря класно почала. Кочергін дальнім ударом майже прошив Дієго Лопеса. Круглий ковзнув поміж його ніг, але екс-голкіпер Реала встиг зупинити його на самій лінії воріт. Іванісеня пробив не дуже влучно, після чого кіпер Еспаньйола подарував м'яч Громову. Артем погарячкував і не зміг переграти Лопеса. Неймовірний пресинг Зорі поблизу штрафного гостей дає свої плоди. але не результат. Громов якимсь дивом не замикає простріл Тимчика, а Лєднєв на добиванні схибив. У перші 16 хвилин 5:0 за ударами, 2:0 за влучними на користь Зорі.

Зоря – Еспаньйол – відео голів

Будківський після подачі зі штрафного виграв верхову боротьбу, але пробивав з кількох метрів поганенько – прямо в руки Лопесу. Чеберко не дав Дардеру вирватись на вбивчу ударну позицію, блискуче зігравши у відборі. Натяк на перший момент Еспаньйола лише на 24-й хвилині. Хомченовський красиво прокинув опонента на лівому фланзі, однак Громов з меж воротарського не зумів замкнути націлений простріл. Ну, як же так, Артеме? Уже не вперше це з ним.

Перший же нормальний удар Еспаньйола на 34-й шокував Славутич Арену. Подача Дардера з кута поля, Факундо Феррейра переграв на другому поверсі Громова. Снаряд від стійки залетів у ворота. І тепер потрібно забивати 3 голи, щоб бодай перевести гру в овертайм. Кочергін завдає 9-го удару і заробляє кутовий. Михайліченко фінтом прибрав суперника, змістився в центр і пробив під поперечину. Лопес дуже холоднокровно взяв цей удар. Лише під завісу першого тайму каталонський клуб дещо заспокоїв гру і прибрав володіння до своїх ніг.

Майже відразу після перерви Лєднєв подав на Будківського – Лопес перевів м'яч над поперечиною. Феррейра знову дуже грубо зіграв, але румунський суддя не дає хоча б жовтої. У першому таймі екс-форвард Шахтаря бив по ногах гравців Зорі, а тепер відмахнувся від Лєднава. Так можна, виявляється? Уже 14:2 рахунок за ударами, але що з того, якщо бажання гравців Зорі на завершальній стадії перевищує майстерність.

Та не все так просто у нас. Господарі зрівнюють на 54-й. Будківський пресингує Лопеса, Хомченовский виграє другий поверх. Лєднєв підхопив, ефектно обіграв захисника і пройшов у штрафний, з меж якого прошив нарешті колишнього воротаря Реала. Отакі ось таланти київського Динамо грають в оренді за Зорю! І знову пропускає Зоря на рівному місці. Це молодіжний чемпіон Європи-2019 Рока класним розрізним пасом на межі офсайду покарав господарів за провал у центральній зоні, а Варгас, як і в першому матчі, впевнено реалізував гольовий момент.

Русин замінив Громова, а Юрченко – Лєднєва. Саме Назарій змарнував момент після ідеального пасу Хомченовського з лівого флангу. У дотик пробив ще один орендований динамівець поруч зі стійкою, а міг би і прийняти. Кочергін після тривалого розіграшу вистрілив здалеку. Русин показує свою магію, передаючи черговий привіт Хацкевичу. Назарій хитнув опонента, пройшов на швидкості одного Лопеса і прошив ударом у дальній кут іншого.

Хомченовський, якого Скрипник дарма не випустив в Іспанії, тим часом оформив дубль асистів. Еспаньйол же знову захопив ініціативу. Важко Зорі пресингувати технічних каталонців. Кілька ударів бере Шевченко, покращуючи статистику своїх сейвів. У Тимчика судоми – дається взнаки, що довелося побігати на останніх хвилинах без м'яча. Якимсь дивом Еспаньйол уникнув поразки і йде далі за сумою голів 5:3.

Зоря переважала іспанців у всьому, крім фолів і карток: 23:6 за ударами, 9:3 за влучаннями у площину воріт, 6:2 за кутовими і навіть 52:48 у відсотку володіння м'ячем. Однак привид з минулого, який зветься Факундо Феррейра, знову забив, а команда екс-"гірника" продемонструвала просто вбивчу ефективність моментів.