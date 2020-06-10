Зоря – Динамо: суддівські призначення на битву за ЛЧ й інші матчі 26 туру УПЛ

УАФ оголосила склад суддівських бригад, які працюватимуть на поєдинках 26 туру Прем'єр-ліги.

Центральний поєдинок 26 туру УПЛ між Зорею та Динамо, який пройде 13 червня у Запоріжжі, розсудить Микола Балакін. На цьому ж матчі працюватиме і VAR, за який відповідатиме Сергій Бойко, інформує офіційний сайт УАФ.

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Саме поєдинок Зорі та Динамо можна вважати центральним матчем туру, позаяк зустрічатимуться головні претенденти на друге місце, яке дає право на участь у кваліфікації Ліги чемпіонів на наступний сезон. Після 25 турів команди набрали однакову кількість очок, але Зоря має перевагу за додатковими показниками.

Також призначено арбітрів і на інші поєдинки туру.

Колос – Шахтар – Віктор Копієвський;

Олександрія – Десна – Євген Арановський (VAR – Віталій Романов);

Маріуполь – Ворскла – Дмитро Кутаков;

Олімпік – Львів – Дмитро Кривушкін.

Матч Карпати – СК Дніпро-1 перенесений через масовий спалах COVID-19 у таборі львівської команди.

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