"Для меня матч в Запорожье – центральная игра в туре. Динамо – это флагман отечественного футбола. В то же время Заря сейчас никого не боится, ребята играют достаточно смело, поэтому будет очень интересно посмотреть на это противостояние.

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Фаворита в этой паре нет. У Виктора Скрипника хороший подбор футболистов, команда действует на высоких скоростях, игроки хорошо обращаются с мячом. Не сказал бы, что семиматчевая победная серия Зари – неожиданность. У луганчан и в прошлом сезоне были хорошие отрезки по ходу чемпионата. Они до последнего тура боролись с Динамо за второе место.

В этом году Заря стала еще сильнее. Многое зависит от главного тренера. Важно, как коуч общается с ребятами. Знаю, что микроклимат в команде хороший.

Смогут ли луганчане вклиниться в борьбу за место в Лиге чемпионов? Конечно, смогут. Силы команд постепенно выравниваются. Никому не было интересно, когда ранее Шахтер и Динамо отрывались от своих конкурентов на 10 и более очков. Сейчас каждое очко на вес золота. А второе место – это место в Лиге чемпионов, а там можно заработать большие деньги", – сказал Назаренко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, встреча между Зарей и Динамо состоится уже сегодня, 14 марта, в 17:00. Киевляне после 17-ти туров идут в турнирной таблице УПЛ первыми, имея в своем активе 40 очков, луганчане с 32 пунктами третьи (и имеют игру в запасе).

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