"Для мене матч у Запоріжжі – центральна гра в турі. Динамо – це флагман вітчизняного футболу. У той же час Зоря зараз нікого не боїться, хлопці грають достатньо сміливо, тому буде дуже цікаво подивитися на це протистояння.

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Фаворита у цій парі немає. У Віктора Скрипника хороший підбір футболістів, команда діє на високих швидкостях, гравці добре поводяться з м'ячем. Не сказав би, що семиматчева переможна серія Зорі – несподіванка. У луганців і минулого сезону були хороші відрізки по ходу чемпіонату. Вони до останнього туру боролися з Динамо за друге місце.

Цього року Зоря стала ще сильнішою. Багато залежить від головного тренера. Важливо, як коуч спілкується з хлопцями. Знаю, що мікроклімат у команді хороший.

Чи зможуть луганці вклинитися у боротьбу за місце у Лізі чемпіонів? Звичайно, зможуть. Сили команд поступово вирівнюються. Нікому не було цікаво, коли раніше Шахтар і Динамо відривалися від своїх конкурентів на 10 і більше очок. Зараз кожне очко на вагу золота. А друге місце – це місце у Лізі чемпіонів, а там можна заробити великі гроші", – сказав Назаренко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, зустріч між Зорею та Динамо відбудеться вже сьогодні, 14 березня, о 17:00. Кияни після 17-ти турів йдуть у турнірній таблиці УПЛ першими, маючи у своєму активі 40 очок, луганці з 32 пунктами треті (і мають гру у запасі).

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