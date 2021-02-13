Заря принимает Десну в центральном матче 14 тура УПЛ. Прямую трансляцию игры можно просмотреть непосредственно в этой новости.

Матч Заря – Десна стартует в 14:00. Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

В прошлом сезоне Заря и Десна решали судьбу бронзовых медалей. Сейчас эти команды также ведут борьбу за пьедестал: Десна имеет 23 очка, Заря – 20. Черниговцы победили конкурента в первом туре УПЛ, а луганчане взяли реванш в Кубке Украины.

Стартовые составы команд

Заря: Василь – Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Циганикс – Иванисеня – Кочергин, Назарина, Хомченовский – Сайядманеш, Гладкий.

Десна: Паст – Конопля, Имереков, Тамм, Мостовой – Огиря, Билошевский – Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк – Будковский.

Заря – Десна: анонс матча УПЛ