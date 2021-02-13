Зоря приймає Десну в центральному матчі 14 туру УПЛ. Пряму трансляцію гри можна переглянути безпосередньо в цій новині.

Матч Зоря – Десна стартує о 14:00. Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

У минулому сезоні Зоря та Десна вирішували долю бронзових медалей. Зараз ці команди також ведуть боротьбу за п'єдестал: Десна має 23 очки, Зоря – 20. Чернігівці перемогли конкурента в першому турі УПЛ, а луганці взяли реванш у Кубку України.

Стартові склади команд

Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Циганікс – Іванісеня – Кочергін, Назарина, Хомченовський – Сайядманеш, Гладкий.

Десна: Паст – Конопля, Імереков, Тамм, Мостовий – Огіря, Білошевський – Калітвінцев, Тотовицький, Гуцуляк – Будківський.

Зоря – Десна: анонс матчу УПЛ