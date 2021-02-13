Зоря – Десна: відеотрансляція битви за п'єдестал УПЛ
13:45 - Читать на русском
Зоря приймає Десну в центральному матчі 14 туру УПЛ. Пряму трансляцію гри можна переглянути безпосередньо в цій новині.
Матч Зоря – Десна стартує о 14:00. Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".
У минулому сезоні Зоря та Десна вирішували долю бронзових медалей. Зараз ці команди також ведуть боротьбу за п'єдестал: Десна має 23 очки, Зоря – 20. Чернігівці перемогли конкурента в першому турі УПЛ, а луганці взяли реванш у Кубку України.
Стартові склади команд
Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Циганікс – Іванісеня – Кочергін, Назарина, Хомченовський – Сайядманеш, Гладкий.
Десна: Паст – Конопля, Імереков, Тамм, Мостовий – Огіря, Білошевський – Калітвінцев, Тотовицький, Гуцуляк – Будківський.
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