После двух месяцев дождей и плюсовых температур УПЛ вышла из спячки, чтобы начать второй круг на заснеженных полях в 8 -15 градусов мороза. Уже из-за этого остроумного факта необходимо пристально следить за 14-м туром УПЛ – в таких условиях точно будет весело как на поле, так и в кабинетах. Честь открыть весеннюю часть чемпионата выпала Заре и Десне.

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Этот поединок можно назвать центральным в туре. Дело не только в силе соперников, а и в безумной турнирной важности – его результат сильно повлияет на расклад сил в борьбе за бронзу. Сейчас черниговцы идут третьими с отрывом в три зачетных балла от луганчан и Ворсклы, причем у подопечных Виктора Скрипника есть матч в запасе. Конечно, впереди еще 12 матчей, в которых все может измениться, однако никто не согласится создать себе проблемы с первого же тура.

Кроме того, в конце сезона претенденты на бронзу будут считать каждое очко – а в случае равенства, выше будет команда с лучшей статистикой личных встреч. Заря проиграла в первом матче со счетом 1:3, поэтому сегодня необходимо выравнивать показатели.

Сборы Зари

Соперников уровня хотя бы середины таблицы УПЛ на сборах у Зари не было, однако результаты выглядели очень средне – две победы, два поражения и три ничьи. Ни разу луганчане не забили больше двух голов за матч, однако более важно количество пропущенных – целых десять голов. Подопечные Виктора Скрипника пропускали в каждой контрольной встрече. Не в последнюю очередь это связано с COVID-19, из-за которого практически все сборы пропустил Абу Ханна. Таким образом, можно констатировать – второй круг Заря начнет с проблемами в обороне.

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В кадровом плане луганскому клубу удалось усилиться нападающим Шахабом, однако он пришел слишком поздно – на сборы с Зарей он не успел. Кроме того, по аренде вернулся Емец, с Карпат пришел юный Хлань, а с Никитой Шевченко продлили контракт. Вот и все трансферы, хотя руководство обещает еще несколько новичков.

Зато, клуб покинули Гречкин, Махарадзе и Перович, а Чайковского исключили из заявки. Кроме того, существуют вопросы по контракту Иванисени, Абу Ханны, Юрченко и Василя – говорят, что дело может дойти даже до отзаявки с УПЛ.

Сборы Десны

Черниговцы провели в Турции девять спаррингов, выиграв пять из них и проиграв в трех. Из интересных соперников можно отметить белградский Партизан, который одержал минимальную победу над северянами, и Агробизнес – здесь Десна устроила разгром (4:0). Общая тенденция всех поединков не удивила – подопечные Александра Рябоконя только в двух матчах пропустили больше одного гола и неплохо работали от контратак.

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В кадровом плане все выглядело интереснее. Команда рассталась с Мудриком, которого вернул Шахтер, а Старенький, Безбородько и Западня не продлили контракт с клубом. Вместо них из аренды пришел динамовский капитан молодёжки Билошевский, а также удалось подписать румына Константина Диму и старого знакомого нападающего Безбородько – на сборах он успел забить дважды. Также продлили контракт с Огирем. Словом, в черниговском королевстве все спокойно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Вернидуб (Заря; под вопросом)

Дисквалифицированы: Кабаев, Юрченко – Безбородько

Ориентировочные составы на матч Заря – Десна

Заря: Шевченко – Фаворов, Иванисеня, Абу-Ханна, Циганикс – Назарин – Кочергин, Громов, Хомченовский – Сайядманеш, Гладкий

Десна: Паст – Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой – Огиря, Арвеладзе – Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно делать прогнозы на первые туры, ведь результаты на сборах мало что значат. Олимпик год назад стал чемпионом сборов среди отечественных клубов, но провалил едва ли не все матчи весной. Впрочем, в случае с Зарей и Десной существует интересная тенденция – луганчане в текущем чемпионате дважды проиграли черниговцам (1:3 в УПЛ и 0:1 в Кубке). При этом северяне выиграли еще и лобовую встречу с Ворсклой за третье место, а вот "мужики" матч против полтавчан свели к ничьей.

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Кроме того, по ожидаемым очкам Десна сейчас имеет равенство с Шахтером, опережая Зарю и по ожидаемым голам (на шесть больше), и по ожидаемым пропущенным (на полтора меньше) – хотя в реальности у луганчан последние два показателя лучше. Также стоит упомянуть о проблемах Зари с обороной в спаррингах – у Десны с этим все в порядке.

Букмекеры считают фаворитом луганчан, но это тот случай, где есть смысл разойтись с ожиданиями контор. Десне вполне по силам одержать третью подряд победой над Зарей.

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