"Делегат матча указал на этот эпизод в своем рапорте. Сейчас документы и вся информация будут переданы в КДК УАФ.

Расистский скандал в УПЛ: Заря обратилась в комитет этики и честной игры для расследования эпизода

Теперь этот вопрос будет рассматривать контрольно-дисциплинарный комитет. Есть ли в рапорте информация об авторе слов? Нет, это не указано", – цитирует Дикого Tribuna.

Напомним, в компенсированное время поединка 14-го тура УПЛ между футболистами Зари и Десны произошла стычка после фола Калитвинцева на Шахабе. Во время конфликта прозвучала фраза "уродов набрали, бл**ь, чорнож***х".

Луганский клуб уже обратился в комитет этики и честной игры УАФ для расследования этого эпизода.

Заря благодаря дублю Гладкого победила Десну в битве за пьедестал УПЛ