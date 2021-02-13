В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги подопечные Рябоконя не устояли против луганчан. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Соседи по турнирной таблице и главные претенденты на бронзовые медали УПЛ открывали 14-й тур чемпионата Украины после длительного перерыва. Хозяева вернулись со сборов еще в начале недели, поэтому успели привыкнуть к суровым реалиям украинской погоды. Подопечные Александра Рябоконя наоборот прибыли в Запорожье "с корабля на бал" – прямо из жаркой Турции, поэтому акклиматизация футболистов Десны вызвала беспокойство.

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Обе команды активно начали поединок – температура воздуха заставляла футболистов двигаться. Первый опасный момент возник на восьмой минуте, когда Филипп Будковский оставил мяч на линии штрафной под удар Гуцуляку. Алексей пробивал в ближний угол ворот, однако Никола Василь среагировал на выстрел. Впоследствии Аллахьяр Сайядманеш пробивал с острого угла – Евгений Паст потянул сферу с девятки.

В середине тайма команды в течение трех минут обменялись голами. Сначала, после ошибки Паста (голкипер неточно отпасовал на Мостового), сферу подхватил Сайядманеш и прострелил с правого фланга на Александра Гладкого, который и открыл счет в матче. А потом немецкий защитник луганчан Джоэль Абу Ханна не попал по мячу, чем воспользовался Ефим Конопля и пробил. Сфера после его выстрела попала в перекладину, однако первым на добивании оказался Андрей Тотовицкий, который и сравнял счет.

На 30-й минуте в игре возник спорный эпизод. После ожесточенной борьбы в штрафной Зари на земле оказался Виталий Вернидуб и мяч попал ему в руку. Гости апеллировали к Анатолию Абдуле, однако тот остался невозмутимым и не назначил одиннадцатиметровый. Через минуту мяч все-таки оказался в сетке, но за мгновение до этого арбитр зафиксировал нарушение правил и отменил взятие ворот.

Почти сразу Йоонас Тамм потерял возможность вывести черниговцев вперед – Гуцуляк искусно обошел оппонента и подал на голову эстонскому защитнику, однако тот пробил над перекладиной. На последней минуте Вернидуб, пытаясь выбить мяч, не попал по сфере и Василь не без проблем в падении отвел угрозу от своих ворот. В общем, первый тайм остался за Десной – команда создала больше голевых моментов, опередила соперника по количеству ударов и угловых, интереснее комбинировала. У Зари стоит выделить иранского форварда, который словно заведенный носился по полю и принимал участие почти во всех атаках луганчан.

После отдыха хозяева бросились штурмовать ворота черниговцев, однако гости легко тушили атакующие потуги Зари. На 59-й минуте Виктор Скрипник решил попробовать связку иранских форвардов вместе с Гладким и на поле впервые появился новичок луганчан Захедитабар Шахаб, заменив Хомченовского.

Это мгновенно принесло свои плоды – Александр выстрелом головой после навеса слева от Жунинью вывел свою команду вперед. Почти сразу Будковский в районе одиннадцатиметровой отметки перепрыгнул защитника и головой пробил в левый угол ворот – Василь в падении забрал круглого.

Игра ускорилась и вот уже Иванисеня не попадает в ворота головой после навеса со штрафного от Назарины. В ответ свой шанс упускает Андрей Домбровский – после скидки пяткой от Будковского 25-летний полузащитник мощным ударом из пределов штрафной посылает мяч над перекладиной. Эмоции на поле не утихали до последней минуты – уже в добавленное время после фола от Калитвинцева обе команды едва не пошли "стенка на стенку".

Как следствие, победа Зари подняла луганчан на третью строчку турнирной таблицы УПЛ, позволив набрать 23 очка. Десна с таким же количеством баллов опустилась на четвертое место.

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