"Делегат матчу зазначив про цей епізод у своєму рапорті. Зараз документи і вся інформація будуть передані в КДК УАФ.

Расистський скандал в УПЛ: Зоря звернулася в комітет етики та чесної гри для розслідування епізоду

Тепер це питання буде розглядати контрольно-дисциплінарний комітет. Чи є в рапорті інформація про автора слів? Ні, це не вказано", – цитує Дикого Tribuna.

Нагадаємо, у компенсований час поєдинку 14-го туру УПЛ між футболістами Зорі та Десни сталась сутичка після фолу Калітвінцева на Шахабі. Під час конфлікту прозвучала фраза "виродків понабирали, бл**ь, чорнож***х".

Луганський клуб вже звернувся в комітет етики і чесної гри УАФ для розслідування цього епізоду.

Зоря завдяки дублю Гладкого перемогла Десну в битві за п'єдестал УПЛ