Матч против ЦСКА Софии две недели назад оказался во всех смыслах переломным для Зари. Во-первых, в Болгарии луганчане вынуждены были играть на фоне огромных кадровых потерь, поэтому Виктор Скрипник изменил схему, отказавшись от 4-4-2 с "ромбом" и поставив Хомченовского в опорную зону. Эту модель он продолжил наигрывать и после выезда.

ЦСКА София – Заря: первая победа Украины в осенних еврокубках, шедевр Сайядманеша маскирует страх Скрипника

Во-вторых, пришлось проявить характер, выдержав давление "армейцев" в первом тайме и перевернуть ход встречи после перерыва. В-третьих, коллектив первым из украинских клубов одержал победу и забил в текущем сезоне еврокубков. Наконец, бронзовый призер УПЛ вернулся в борьбу за плей-офф Лиги конференций.

Чтобы выйти в евровесну, Заре точно нужно побеждать ЦСКА и Буде-Глимт дома. Победа над болгарами кажется вполне реальной, ведь после успеха в Софии подопечные Виктора Скрипника набрали шикарный ход – они обыграли Колос, дожали Рух в 1/8 финале Кубка и разгромили крепкий Металлист 1925 в Харькове со счетом 6:1. Особенно круто в этом отрезке выглядела тройка нападающих: у Гладкого в активе 2 гола и ассист, у Сайядманеша – 3 гола (плюс победный шедевр в Болгарии), у Шахаба – 2 гола и 2 ассиста.

Луганчане действительно выглядели симпатично, но переоценивать успешные выступления в последних четырех поединках не стоит. В каждом из матчей была куча нюансов: о первом тайме с ЦСКА Софией даже страшно вспоминать (это был суперужасный футбол), а ковалёвцев одолели минимально, Рух в первые 90 минут выглядел лучше Зари (но у нее играл полурезерв), а погром харьковчан начался уже после удаления в их составе – до этого футбол был равным. Нельзя говорить, что Заря побеждала незаслуженно, однако проблем в игре "черно-белых" достаточно.

Впрочем, ЦСКА София тоже не идеальна. Дома болгары продемонстрировали агрессию и даже понравились, но в игровом плане этот коллектив не показал чего-то удивительного – это был довольно типичный футбол уровня середнячка УПЛ. При этом подопечные Стойко Младенова потеряли контроль над игрой после перерыва, а в следующих трех матчах его команда вообще "уплыла", одержав лишь одну победу (над Ардой в Кубке). В чемпионате столичный клуб расписал нулевую ничью из Берое и уступил Локомотиву из Пловдива, отстав от первого места на 7 очков.

Словом, софийцев "штормит", а сегодня они еще и будут играть без дисквалифицированного Виона. Тем не менее, ЦСКА стоит остерегаться – для софийцев матч против Зари является последним шансом зацепиться за второе место в группе. При этом футболисты и тренер убеждены, что дома их засудили, поэтому сегодня гости будут злыми. Возможно, им и не удастся победить, но для луганчан ничья рискует стать равноценной поражению.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Вион (ЦСКА София)

Травмированные: Цвек (под вопросом), Назарина, Шевченко, Кабаев (все – Заря)

Вне заявки: Кочергин (Заря)

Ориентировочные составы на матч Заря – ЦСКА София

Заря: Мацапура – ​​Фаворов, Имереков, Вернидуб, Снурницын – Хомченовский, Булеца – Сайядманеш, Громов, Шахаб – Гладкий

ЦСКА София: Бузатто – Турицов, Матей, Лам, Мазику – Юга, Мухар – Йомов, Кэри, Бе – Кайседо

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

ЦСКА София понравился только в первом тайме поединка в Болгарии, но даже самый лучший футбол "армейцев" нельзя назвать очень трудным. Заря с такими соперниками регулярно играет в УПЛ – и в последних четырех поединках луганчане выносили своих соперников. Да, были нюансы, но все победы выглядели заслуженными.

Подопечные Виктора Скрипника сильнее – и они сейчас находятся в лучшей форме. Букмекеры уверены в победе нашей команды, а мы поддержим их в этом мнении. Софийцы создадут некоторые проблемы, но Заря должна выиграть этот матч. Любой другой результат станет сенсацией.

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