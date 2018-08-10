Заря – Брага: послематчевая пресс-конференция Юрия Вернидуба

Наставник Зари Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от матча квалификации Лиги Европы против Браги.

"Была очень хорошая игра, динамичная. Хороший подбор футболистов у Браги. Но я благодарю и наших футболистов. Сегодня я наконец увидел, что у нас есть команда.

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Плохо, что пропустили гол. Второй тайм был равный. Когда Брага пропустила, она подсела. Через неделю будем играть у них дома. Там будет сложно. Но шансы 50 на 50.

Очень долго думал кого поставить в ворота. Таких молодых ребят, как Луис стоит ставить на такие матчи. Именно в них появляется харизма. Михайличенко очень понравился. Наконец-то наши защитники подключаются в атаку.

Очень благодарен городу Запорожью за поддержку. Поклон вам от меня и от всей команды", – цитирует Вернидуба портал Tribuna.

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