Заря – Эспаньол: прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Заря примет Эспаньол в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/20. Какой прогноз на поединок, подскажет "Футбол 24".

Матч Заря – Эспаньол состоится 29 августа в Запорожье на стадионе Славутич Арена. Начало игры в 20:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Заря – Эспаньол, прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги Европы:

Специалисты британской конторы William Hill считают Эспаньол фаворитом встречи. На победу испанцев можно поставить с коэффициентом 2,15. В то же время вероятный успех Зари оценивается в 3,3, а ничья – 3,4.

Австрийцы из Bwin похожего мнения. Здесь коэффициент на успех команды Давида Гальехо составляет 2,20. Победа команды Виктора Скрипника оценивается в 3,2. А на ничейный итог матча можно поставить с коэффициентом 3,25.

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Как видим, букмекеры практически не верят в выход украинской команды в групповой этап Лиги Европы. Напомним, в первом матче в Барселоне Заря открыла счет в первом тайме, но во второй половине игры пропустила в свои ворота 3 мяча и проиграла со счетом 1:3. Более того – голкипер луганчан Никита Шевченко еще и парировал пенальти.