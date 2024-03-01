Бывший тренер Барсы Пеп Гвардиола высказал свою позицию, кто должен возглавить команду после Хави.

Барселона выбирает нового тренера, ведь Хави решил уйти с должности в конце сезона. Каталонцы рассматривают немецкий вектор с Ханси Фликом, Томасом Тухелем и Юлианом Нагельсманном, а также вариант с Роберто Де Дзерби. Микель Артета и Луис Энрике – недосягаемы.

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Жоан Лапорта всегда советовался с Йоханом Кройфом, а теперь президент Барселоны обратился к Гвардиоле. Пеп считает, что следующим тренером Барсы должен стать молодой Де Дзерби, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Ràdio.

Правда, пригласить итальянца Барселоне будет не так просто. В контракте Де Дзерби с Брайтоном прописана сумма отступных в размере 10 миллионов евро. Роберто возглавил Брайтон осенью 2022-го, а до полномасштабной войны он работал с Шахтером.

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