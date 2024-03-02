Заробляють 1 мільярд євро: Тебас відповів, чи перетвориться Барселона у новий Аякс
Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас вважає, що фінансові проблеми каталонського клубу є сильно перебільшеними.
Нещодавно журналіст Саймон Хупер заявив, що Барселона ризикує стати новим Аяксом. Мовляв, каталонці продовжуватимуть вирощувати талановитих гравців, але ті шукатимуть щастя в інших клубах, оскільки "блаугранас" перетворяться у другосортну команду. Відповідь Тебаса була категоричною.
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"Цього не станеться. Барса вибереться з ситуації, в якій опинилася. Вони мають двох-трьох футболістів найвищого рівня, яких можна продати, вирішити більшість проблем і отримати дохід. У них багато можливостей.
Це клуб, який заробляє майже 1 мільярд євро. Вони не перетворяться в умовний Аякс. Як і багато інших клубів, Барса переживає складний період. Але вони ще не вилетіли з Ліги чемпіонів, можуть виграти Ла Лігу. Немає передумов для настільки катастрофічних висновків щодо Барси", – цитує функціонера видання AS.
Додамо, що попри великі борги каталонці почали реконструкцію Камп Ноу на 110 тисяч глядачів. Орієнтовна вартість проєкту оцінюється у понад мільярд євро.