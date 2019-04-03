Записоцкий снова посетит штаб-квартиру УЕФА по делу Мораеса, – СМИ

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий вдруг полетит в Ньон в штаб-квартиру УЕФА для разрешения ситуации с натурализацией Жуниора Мораеса.

УЕФА ведет расследование дела натурализации Жуниора Мораеса после жалоб от федераций футбола Португалии и Люксембурга.

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Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий второй раз в течение короткого времени полетит в Ньон для дальнейшего решения ситуации, сообщает Динамомания. Ожидается, что чиновник полетит в штаб-квартиру 3-4 апреля.

Напомним, сборная Украины рискует получить два технических поражения в матчах с Португалией и Люксембургом. Обе федерации настаивают на том, что бразилец не прожил на Украине 5 лет непрерывно.