Чанцев: История с натурализацией Мораеса может ударить и по сборной Украины, и по Шахтеру, и по игроку

Бывший тренер Зари и запорожского Металлурга Анатолий Чанцев рассказал, как на Жуниора Мораес и на Шахтер в целом может повлиять ситуация с натурализацией бразильского форварда.

"Если вдруг эта история плохо для нас закончится, это сильно ударит и по сборной Украины, и по Шахтеру, и по самому Мораесу.

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Однако я не думаю, что Мораес сейчас зациклен на этой проблеме, наверное он сосредоточен на матче с Александрией", – рассказал Чанцев в интервью Команда№1.

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Напомним, что сборная Украины натурализувала Жуниора Мораеса перед матчами отбора Евро-2020. Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали жалобу в УЕФА, считая натурализацию незаконной.