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Запісоцький знову відвідає штаб-квартиру УЄФА щодо справи Мораєса, – ЗМІ

12:18 837 Читать на русском
Запісоцький знову відвідає штаб-квартиру УЄФА щодо справи Мораєса, – ЗМІ
Жуніор Мораєс / ФФУ

Генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький вдруге полетить до Ньйона в штаб-квартиру УЄФА для вирішення ситуації з натуралізацією Жуніора Мораєса.

УЄФА веде розслідування справи натуралізації Жуніора Мораєса після скарг від федерацій футболу Португалії та Люксембурга.

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Генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький вдруге протягом короткого часу полетить до Ньйона для подальшого вирішення ситуації, повідомляє Динамоманія. Очікується, що чиновник полетить до штаб-квартири 3-4 квітня.

Нагадаємо, збірна України ризикує отримати дві технічні поразки в матчах з Португалією та Люксембургом. Обидві федерації наполягають на тому, що бразилець не прожив на Україні 5 років безперервно.

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