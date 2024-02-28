Ливерпуль хочет переманить Хаби Алонсо из Байера, но также рассматривает возможность приглашения Рубена Аморима из Спортинга и Роберто Де Дзерби из Брайтона.

Ливерпуль определился с приоритетной целью на замену Юргену Клоппу, который покинет клуб по окончании сезона. Руководство "красных" хотело бы пригласить на место немца наставника Байера Хаби Алонсо. Однако если испанский специалист откажет мерсисайдцам, Ливерпуль хочет иметь запасной вариант.

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Как информирует Maisfutebol, этим запасным вариантом является главный тренер Спортинга Рубен Аморим и наставник Брайтона Роберто Де Дзерби. В ближайшее время представители английского клуба хотят с ними встретиться и провести собеседование.

Сообщается, что Аморим в любом случае может продолжить карьеру в АПЛ, если Ливерпуль откажется от его кандидатуры. Португальского тренера связывают также с работой в Брайтоне, если Де Дзерби уйдёт на повышение.

Во главе Спортинга Аморим выиграл четыре трофея, включая чемпионат Португалии в сезоне 2020/21. Его контракт со "львами" рассчитан до лета 2026 года и защищён клаусулой в размере 20 млн евро для иностранных клубов.

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