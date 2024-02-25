Немецкий специалист объявил, что сезон 2023/24 станет для него последним во главе мерсисайдцев. Ливерпуль планирует начать сотрудничество с Хаби Алонсо, впрочем, тренер Байера заинтересовал также Баварию. На случай, если с испанцем не удастся договориться, руководство "красных" расширили свой шорт-лист.

Звезду Ливерпуля уже год преследует одержимая фанатка – женщина ворвалась в дом футболиста, жаждущая секса

Как сообщает The Telegraph, Рубен Аморим и Юлиан Нагельсманн являются потенциальными альтернативами Хаби Алонсо. Наставник Спортинга имеет контракт до 2027 года, поэтому Ливерпулю придется выплатить компенсацию.

Нагельсманн сейчас возглавляет сборную Германии. Его контракт заканчивается после чемпионата Европы и пока неизвестно, останется ли 36-летний специалист во главе национальной команды.

Сумний день для Ліверпуля, або Порожнеча, яку неможливо заповнити: що залишить Юрген Клопп після сенсаційного відходу