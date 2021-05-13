Австрийский Зальцбург восьмой раз подряд добыл звание сильнейшей команды местной Бундеслиги.

В 30-м туре австрийской Бундеслиги команда Джесси Марша разобралась с венским Рапидом, который занимает 2 место в чемпионате. Победа 2:0 позволила Зальцбургу оформить чемпионский титул – 8-й подряд и 15-й в целом.

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Заметим, что такая серия добытых чемпионских титулов является третьей по продолжительности в Европе. Впереди только болгарский Лудогорец (10 чемпионств подряд) и мюнхенская Бавария (9). Юбилейное, 10-е чемпионство, мог завоевать Ювентус, но команда Пирло отдала Скудетто Интеру.

К слову, главный тренер Зальцбурга Джесси Марш покидает клуб. С нового сезона он возглавит РБ Лейпциг, который отпустил Юлиана Нагельсманна в Баварию.

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