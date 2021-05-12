Руководство амстердамского Аякса решило не словом, а делом доказать, что завоеванные командой трофеи – для болельщиков.

Амстердамцы расплавили чемпионский кубок и сделали из него более 42 тысяч звездочек, сообщает официальный сайт клуба.

Аякс официально оформил 35-е чемпионство Нидерландов

Сувениры получат все владельцы абонементов на трибуны Йохан Кройф Арены. "Частичка Аякса" весит 3,45 г, каждая звездочка содержит 0,06 г трофея. Процесс плавления чемпионского кубка "аяксиды" показали в эффектном видео.

"Большую часть сезона нам пришлось играть без болельщиков. Несмотря на это, мы чувствовали их поддержку еженедельно – на пути к стадиону, в соцсетях, в личном общении. После турбулентного года мы хотим, чтобы фанаты почувствовали себя причастными к чемпионству", – заявил гендиректор амстердамцев Эдвин ван дер Сар.

К слову, в этом году Аякс оформил дубль, положив чемпионские медали в Кубок Нидерландов.

Маліновський у космосі, іспанський статус-кво, тизер від Тухеля, останній гегемон Європи – огляд божевільного вікенду