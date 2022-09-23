"Горожане" в последний день трансферного окна подписали уже третьего Мыхайлива.

Полузащитник Динамо Юрий Мыхайлив будет выступать в составе Львова, сообщает официальный сайт УПЛ.

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О сроках сделки не сообщается. Известно только, что 17-летний хавбек будет выступать за команду Олега Дулуба на правах аренды. "Горожане" уже внесли его в официальную заявку на чемпионат Украины.

Интересно, что Юрий стал уже 3-м Мыхайливым во львовской команде – кроме него в заявке присутствуют братья Роман и Виталий Мыхайливы.

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