Новый рекорд планеты по количеству голов в составе одного клуба, установленный нападающим Барселоны Лионелем Месси, не обойдет и Украину.

В честь достижения аргентинца легендарный бренд Budweiser выпустил лимитированную коллекцию пива, сообщает Editorji.

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Месси отправит бутылки хмельного напитка каждому голкиперу, которому забивал. К пиву прилагается сопроводительное письмо от 6-кратного обладателя "Золотого мяча". За годы игровой карьеры Месси огорчил 160 вратарей. В частности, досталось от лидера "блаугранас" и трем украинцам – Александру Шовковскому, Андрею Пятову и Руслану Нещерету. Каждый кипер получит количество бутылок пива, равное количеству пропущенных от "инопланетного" нападающего мячей.

Напомним, что Лионель Месси побил "вечный" рекорд Пеле по голам в футболке одного клуба. Обновленный рекорд составляет 644 мяча.

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