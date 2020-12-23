"Когда я начинал играть в футбол, никогда бы не подумал, что буду бить рекорды. Тем более тот, что я побил сейчас, который установил Пеле.

Рекордный гол Месси в видеообзоре матча Вальядолид – Барселона – 0:3

Могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет, моих одноклубников, мою семью, моих друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день. Обнимаю", – написал Месси в своем Instagram.

Отметим, что гол в ворота Вальядолида стал для Месси 644-м в футболке Барселоны, что является рекордным показателем в составе одного клуба. Предыдущим рекордсменом был легендарный Пеле с 643 голами в составе Сантоса.

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