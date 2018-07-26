Зайцев возглавил Акжайык

Казахстанский Акжайык получил нового наставника. Им стал украинский тренер Сергей Зайцев.

Сергей Зайцев стал новым главным тренером Акжайыка. Украинец уже провел первую тренировку с командой, информирует официальный сайт клуба.

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Детали соглашения 45-летнего специалиста не разглашаются. Акжайык сейчас занимает 6 место в первенстве Казахстана.

Напомним, ранее Акжайык возглавлял другой украинец Владимир Мазяр. Кроме того, в составе команды выступают украинцы Игорь Худобяк, Сергей Басов, Евгений Боровик и Андрей Ткачук.

В 2017 году Зайцев возглавлял Карпаты. Под руководством специалиста львовский клуб провел 9 матчей, в которых 1 раз победил, 5 раз сыграл вничью и трижды уступил.