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Зайцев возглавил Акжайык

11:01 25 Читати українською
Зайцев возглавил Акжайык
Сергей Зайцев (слева) / фото: ФК Акжайык

Казахстанский Акжайык получил нового наставника. Им стал украинский тренер Сергей Зайцев.

Сергей Зайцев стал новым главным тренером Акжайыка. Украинец уже провел первую тренировку с командой, информирует официальный сайт клуба.

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Детали соглашения 45-летнего специалиста не разглашаются. Акжайык сейчас занимает 6 место в первенстве Казахстана.

Напомним, ранее Акжайык возглавлял другой украинец Владимир Мазяр. Кроме того, в составе команды выступают украинцы Игорь Худобяк, Сергей Басов, Евгений Боровик и Андрей Ткачук.

В 2017 году Зайцев возглавлял Карпаты. Под руководством специалиста львовский клуб провел 9 матчей, в которых 1 раз победил, 5 раз сыграл вничью и трижды уступил.

Теги
Трансферы Мир Акжайык Акжайык Чемпионат Казахстана Сергей Зайцев Сергей Зайцев
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