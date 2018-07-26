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Зайцев очолив Акжайик

11:01 269 Читать на русском
Зайцев очолив Акжайик
Сергій Зайцев (зліва) / фото: ФК Акжайик

Казахстанський Акжайик отримав нового керманича. Ним став український тренер Сергій Зайцев.

Сергій Зайцев став новим головним тренером Акжайика. Українець вже провів перше тренування з командою, інформує офіційний сайт клубу.

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Деталі угоди 45-річного спеціаліста не розголошуються. Акжайик наразі посідає 6 місце в першості Казахстану.

Нагадаємо, раніше Акжайик очолював інший українець Володимир Мазяр. Крім того, у складі команди виступають українці Ігор Худоб'як, Сергій Басов, Євген Боровик та Андрій Ткачук.

У 2017 році Зайцев очолював Карпати. Під керівництвмо фахівця львівський клуб провів 9 матчів, в яких 1 раз переміг, 5 раз зіграв унічию й тричі поступився.

Теги
Світ Трансфери Акжайик Акжайик Чемпіонат Казахстану Сергій Зайцев Сергій Зайцев
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