"Меня не удивило прощание с Маттейсом, потому что некоторые его заявления ясно давали понять, что он не хочет быть в Юве. Но я думаю, что в основе всего лежит уважение к команде, в которой он был в течение трех лет. Она помогла ему вырасти, клуб вложил в него большие деньги

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Желаю ему всего наилучшего, но кое-какие фразы, сказанные в сборной, были не очень приятными. Мы говорили об этом после отпусков, и он все понял. Бавария – отличный клуб, но не факт, что в топ-команде вам гарантированы серьезные титулы", – резюмировал Бонуччи в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Ювентус продал Де Лигта за 70+10 млн евро, а на его место пригласил Глейсона Бремера из Торино.

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