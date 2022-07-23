"Мене не здивувало прощання з Маттейсом, тому що деякі його заяви ясно давали зрозуміти, що він не хоче бути в Юве. Але я думаю, що в основі всього лежить повага до команди, в якій він був протягом трьох років. Вона допомогла йому вирости, клуб вклав у нього великі гроші.

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Бажаю йому всього найкращого, але деякі фрази, сказані у збірній, були не дуже приємними. Ми говорили про це після відпусток, і він все зрозумів. Баварія – чудовий клуб, але не факт, що у топ-команді вам гарантовані серйозні титули", – резюмував Бонуччі в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Ювентус продав Де Лігта за 70+10 млн євро, а на його місце запросив Глейсона Бремера з Торіно.

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