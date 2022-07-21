ДС Юнайтед разгромно уступил Баварии (2:6) в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Товарищеский матч

ДС Юнайтед – Бавария – 2:6

Голы: Лиланд, 54, Ку-Дипьетро, ​​83 – Мане, 5 (п), Забитцер, 12, Гнабри, 44, Де Лигт, 47, Зиркзее, 51, Мюллер, 90+2

Звездные новички Баварии с первого матча начинают отрабатывать потраченные деньги. Садио Мане вышел в стартовом составе и уже на 5-й минуте открыл счет, реализовав пенальти. Также сенегалец записал в свой актив результативную передачу на Гнабри.

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Маттейс Де Лигт появился на поле сразу после перерыва и уже через две минуты отправил мяч в сетку ворот соперника. Юлиан Нагельсманн дал нидерландцу отыграть всего полчаса. Вполне нормально для игрока, который провел с командой всего две тренировки.

К слову, это был первый поединок ДС Юнайтед после назначения Уэйна Руни на должность главного тренера.