Фрэнки де Йонг на глазах теряет статус одной из главных надежд новой Барселоны.

Нидерландец проводит откровенно посредственный сезон, а во вчерашнем матче против Реала (2:3) получил очередной сигнал от Хави. Тренер Барселоны уже в перерыве снял двух игроков – новичка Феррана Торреса и Фрэнки де Йонга.

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Отъезд экс-звезды Аякса из Камп Ноу приобретает все более четкие очертания, сообщает Marca. Де Йонга могут продать ради охоты на Эрлинга Холанда. Нидерландец по-прежнему пользуется хорошим спросом на рынке и может пополнить бюджет Барселоны на серьезную сумму. Прогресс собственных воспитанников позволит безболезненно пережить потерю Фрэнки, а "блаугранас" станут реальным претендентом на бомбардира Борусии Д.

Напомним, летом 2019-го Барселона заплатила Аяксу за де Йонга 85 млн евро. Полузащитник провел за каталонцев 117 матчей, в которых оформил 10 голов и 14 ассистов.

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