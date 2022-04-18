Как известно, киевский клуб официально отказался отпускать своих 12 футболистов, вызванных в лагерь национальной команды на сбор, старт которого планировался на конец апреля. В Динамо считают, что в благотворительных поединках "бело-синих" игроки под руководством Мирчи Луческу лучше подготовятся к игре с Шотландией.

"В стране идет война, и сейчас нет полутонов": Петраков поставил ультиматум игрокам Динамо

"К большому сожалению, даже война не может прекратить ссоры в украинском футболе. Сборной Украины в течение июня предстоит сыграть 2 матча в плей-офф к ЧМ-2022, а также 3 игры в Лиге наций. Всего 5 игр. Напомню, что именно столько матчей мы сыграли год назад на Евро, то есть мы на пороге еще одного, по сути, Евро, с той лишь разницей, что страна сейчас борется за право на свое будущее.

И в это время Суркис говорит, что пусть сборная готовится без динамовцев. Они лучше будут готовы к матчам сборной, играя товарищеские матчи. Это заявление не только разрушает сейчас подготовку сборной, но еще и унижает главного тренера сборной Петракова, якобы Луческу лучше знает, как подготовить игроков к матчам в сборной.

Я вообще не понимаю, после последних репутационных зашкваров Динамо как можно такое делать. Ну никогда я не поверю в здравый спортивный смысл этого заявления. Как можно это делать во время войны? Как можно манипулировать сборной? Мне кажется, сейчас президенту Динамо нужно очень быстро найти выход из этого тупика. Ибо если это не измена, то точно саботаж национальных футбольных интересов во время войны.

И такая же ответственность за ситуацию на Луческу. Напоминаю румынскому специалисту, что в нашей Украине война, и всем нам очень важно увидеть сильную и, главное, единую команду, которую Вы сейчас, в том числе, разрушаете своими пустыми амбициями.

Сейчас сборная Украины – это больше, чем футбольная команда. Сейчас, как никогда, эта сборная должна стать символом борьбы и нашей будущей победы. К сожалению, во время войны приходится писать такие, вроде бы, очевидные для всех, но не для всех, как выяснилось, вещи.

Слава Украине! Победим!" – написал Денисов в Facebook.

Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2022 Шотландия – Украина запланирован на 1 июня.

Не повторити помилку Шевченка, або Петраков чи Луческу – хто підготує збірників краще?