Як відомо, київський клуб офіційно відмовився відпускати своїх 12-х футболістів, викликаних у табір національної команди на збір, старт якого планувався на кінець квітня. У Динамо вважають, що в благодійних поєдинках "біло-синіх" гравці під керівництвом Мірчі Луческу краще підготуються до гри з Шотландією.

"У країні триває війна, і зараз немає напівтонів": Петраков поставив ультиматум гравцям Динамо

"На превеликий жаль, навіть війна не може припинити чвари в українському футболі. Збірній України впродовж червня треба буде зіграти 2 матчі в плей-офф до ЧС-2022, а також 3 гри в Лізі націй. Загалом 5 ігор. Нагадаю, що саме стільки матчів ми зіграли рік тому на Євро. Тобто, ми на порозі ще одного, по суті, Євро, з тією лише різницею, що країна зараз виборює право на своє майбутнє.

І саме в цей час Суркіс каже, що нехай збірна готується без динамівців. Вони краще будуть готові до матчів збірної, граючи товариські матчі. Ця заява не тільки руйнує зараз підготовку збірної, але ще і принижує головного тренера збірної Петракова, мовляв, Луческу краще знає, як підготувати гравців до матчів у збірній.

Я взагалі не розумію, після останніх репутаційних зашкварів Динамо, як можна таке робити. Ну ніколи я не повірю в здоровий спортивний глузд цієї заяви. Як можна робити таке під час війни? Як можна маніпулювати збірною? Мені здається, зараз президенту Динамо треба дуже швидко знайти вихід з цього глухого кута. Бо якщо це не зрада, то точно саботаж національних футбольних інтересів під час війни.

І така сама відповідальність за ситуацію на Луческу. Нагадую румунському спеціалісту, що в нашій Україні війна, і всім нам вкрай важливо побачити сильну і, головне, єдину команду, яку Ви зараз, в тому числі, руйнуєте своїми порожніми амбіціями.

Зараз збірна України – це більше, ніж футбольна команда. Зараз, як ніколи, ця збірна має стати символом боротьби і нашої майбутної перемоги. На жаль, під час війни доводиться писати такі нібито очевидні для всіх, але не для всіх, як з'ясувалося, речі.

Слава Україні! Переможемо!" – написав Денисов у Facebook.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-офф кваліфікації ЧС-2022 Шотландія – Україна запланований на 1 червня.

Не повторити помилку Шевченка, або Петраков чи Луческу – хто підготує збірників краще?