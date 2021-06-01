Андрей Шевченко назвал 26 футболистов, которых берет на Чемпионат Европы. Из расширенной заявки сборной Украины на Евро-2020 выпали игроки Динамо и Шахтера, а также легионеры.

Во вторник, 1 июня, истекает срок подачи финальных заявкок на Чемпионат Европы. Раньше дедлайна определились главные тренеры таких команд, как Германия, Дания, Испания, Португалия, Уэльс, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Шотландия, Австрия и Нидерланды (последние две – наши соперники на групповом этапе). Среди других участников свой окончательный состав объявила и Украина.

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Из расширенной заявки Шевченко убрал Лунина, Михайличенко, Сироту, Бондаренко и Леднева. Именно в таком составе главная команда страны продолжит подготовку к групповому этапу финальной части турнира. Уже 3 июня сборная Украины проведет товарищеский матч против Северной Ирландии. В свою очередь 7 июня команду Шевченко в контрольной игре проэкзаменует Кипр.

Заметим, что раньше сборная Украины потеряла ряд игроков из-за травм – Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Александр Андриевский, Владимир Шепелев и Виктор Коваленко залечивают повреждения и не смогут сыграть на чемпионате Европы.

Состав сборной Украины на матчи перед Евро-2020

Вратари: 1. Георгий Бущан (Динамо), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – Шахтер).

Защитники: 2. Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все – Динамо), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба – Шахтер).

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все – Шахтер), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все – Динамо), 7. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), 8. Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), 14 Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), 17. Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), 18. Роман Безус (Гент, Бельгия), 20. Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук (Гент, Бельгия), 19 Артем Беседин (Динамо), 26. Артем Довбик (Днепр-1).

Перед именем и фамилией футболиста – его постоянный игровой номер на Евро-2020.

Напомним, свой первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет против Нидерландов в воскресенье, 13 июня. Каждая команда может делать неограниченное количество замен до первого поединка на турнире в случае серьезных травм и заболеваний футболистов. Голкиперов, которые физически не способны выйти на поле, можно заменить перед каждым игровым днем. Но игрок, который был заменен, не может быть повторно включен в список.

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