Зоря повела в рахунку на 16 хвилині – Бражко обікрав суперника та віддав на Герреро, який покотив м'яч поміж ніг воротарю. До перерви Антюх подвоїв перевагу класним ударом з-за меж штрафного.

Зоря розбила Чорноморець у матчі УПЛ – топові динамівці та відкриття року не дають Києву мріяти про медалі

Єрмаков перед перервою відіграв один м'яч, класно пробивши головою після навісу Бадібанги. У другому таймі Герреро створив дві стовідсоткові нагоди для партнерів, але вони сильно затягнули з ударом – в одному моменті Русин пробив вище воріт, а в другому захисник зупинив м'яч на лінії воріт. Втім, луганці забили ще раз – Русин переправив м'яч у дальній кут після передачі Герреро.