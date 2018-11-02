toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ФУЛХЭМ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

Заховайло: Победа Шахтера поставит крест на чемпионских амбициях Динамо

09:07 57 Читати українською
Заховайло: Победа Шахтера поставит крест на чемпионских амбициях Динамо
Динамо – Шахтер / фото: ФК Динамо

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло рассказал о своих ожиданиях от матча Шахтер – Динамо в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

"Оценивать силы соперников сейчас непросто. Шахтер в чемпионате очки практически не отдает, зато пока нет побед в Лиге чемпионов. У Динамо другие проблемы.

Шахтер – Динамо: 4 из 5 самых острых игроков УПЛ представляют лидеров, или Антирекорд и большая проблема Фонсеки

Если посмотреть на турнирную таблицу, то становится очевидно, что ничья – это неплохой результат для Шахтера. Хотя "горняки" не откажутся от победы, которая увеличит отрыв до восьми очков. В таком случае на чемпионской гонке можно будет ставить крест.

В то же время у Динамо сейчас есть возможность сократить отставание до двух очков, что придаст интриги в УПЛ. В общем, ничья никому не нужна, соперники будут играть на победу.

Шахтер – Динамо: шанс Фонсеки сломать неприятную тенденцию и идеальная находка для Хацкевича

Этот матч будет определяющим для Динамо. Шансы равны. Модель игры вполне прогнозируема. Если Шахтер забьет первым, то у киевлян будут проблемы, ведь нужно будет идти вперед, раскрываться и менять тактику.

С другой стороны, если Динамо будет надежно играть в обороне, которую "горняки" не смогут пройти, а потом реализуют контратаку, то все сложится наоборот", – сказал Заховайло в интервью bookmaker-ratings.

Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
1
дн
:
6
час
:
32
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Вячеслав Заховайло
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
2
мин
Штутгарт
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук