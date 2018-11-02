Заховайло: Победа Шахтера поставит крест на чемпионских амбициях Динамо

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло рассказал о своих ожиданиях от матча Шахтер – Динамо в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

"Оценивать силы соперников сейчас непросто. Шахтер в чемпионате очки практически не отдает, зато пока нет побед в Лиге чемпионов. У Динамо другие проблемы.

Шахтер – Динамо: 4 из 5 самых острых игроков УПЛ представляют лидеров, или Антирекорд и большая проблема Фонсеки

Если посмотреть на турнирную таблицу, то становится очевидно, что ничья – это неплохой результат для Шахтера. Хотя "горняки" не откажутся от победы, которая увеличит отрыв до восьми очков. В таком случае на чемпионской гонке можно будет ставить крест.

В то же время у Динамо сейчас есть возможность сократить отставание до двух очков, что придаст интриги в УПЛ. В общем, ничья никому не нужна, соперники будут играть на победу.

Шахтер – Динамо: шанс Фонсеки сломать неприятную тенденцию и идеальная находка для Хацкевича

Этот матч будет определяющим для Динамо. Шансы равны. Модель игры вполне прогнозируема. Если Шахтер забьет первым, то у киевлян будут проблемы, ведь нужно будет идти вперед, раскрываться и менять тактику.

С другой стороны, если Динамо будет надежно играть в обороне, которую "горняки" не смогут пройти, а потом реализуют контратаку, то все сложится наоборот", – сказал Заховайло в интервью bookmaker-ratings.