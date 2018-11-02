Заховайло: Перемога Шахтаря поставить хрест на чемпіонських амбіціях Динамо

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло розповів про свої очікування від матчу Шахтар – Динамо в 14-му турі української Прем’єр-ліги.

"Оцінювати сили суперників станом на сьогодні непросто. Шахтар в чемпіонаті очки практично не роздає, зате поки немає перемог у Лізі чемпіонів. У Динамо інші проблеми.

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Якщо подивитися на турнірну таблицю, то стає очевидно, що нічия – це непоганий підсумок для Шахтаря. Хоча "гірники" не відмовляться від перемоги, яка збільшить відрив до восьми очок. У такому випадку на чемпіонських перегонах можна ставити хрест.

Водночас у Динамо зараз є можливість скоротити відставання до двох очок, що додасть інтриги в УПЛ. Загалом, нічия нікому не потрібна, суперники гратимуть на перемогу.

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Цей матч буде визначальним для Динамо. Шанси рівні. Модель гри цілком прогнозована. Якщо Шахтар заб’є першим, то у киян будуть проблеми, адже потрібно буде йти вперед, розкриватися та змінювати тактику.

З іншого боку, якщо Динамо надійно гратиме в обороні, яку "гірники" не зможуть пройти, а потім реалізують контратаку, то все складеться навпаки", – сказав Заховайло в інтерв'ю для bookmaker-ratings.